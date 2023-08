Colpi di bastone lungo e sottile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpi di bastone lungo e sottile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VERGATE

Significato/Curiosita : Colpi di bastone lungo e sottile

Fino ad arrivare a due dozzine di colpi molto ben assestati come punizione giudiziaria nel sudest asiatico. la sottile canna generalmente utilizzata per... vergato (vargà in dialetto bolognese montano medio, varghè in dialetto bolognese cittadino) è un comune italiano di 7 510 abitanti della città metropolitana... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

