AGUGLIA

Curiosità e Significato di Aguglia

Perché la soluzione è Aguglia? L'aguglia è un pesce azzurro dal corpo snello e affusolato, caratterizzato da un becco lungo, sottile e appuntito. È apprezzata in cucina per la sua carne saporita e spesso utilizzata in piatti di mare freschi e leggeri. Con il suo aspetto elegante e agile, l'aguglia rappresenta una presenza importante nel mare mediterraneo e nelle tradizioni gastronomiche italiane.

Come si scrive la soluzione Aguglia

Hai davanti la definizione "Pesce azzurro dal becco lungo, sottile e a punta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

G Genova

U Udine

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

