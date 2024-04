La Soluzione ♚ Un lungo bastone

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un lungo bastone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PERTICA

Curiosità su Un lungo bastone: "verga") era un bastone portato dai partecipanti all'antico culto dei misteri dionisiaci. la ferula era chiamata anche tirso: un lungo bastone, avvolto con... La pertica è una unità di misura di lunghezza usata dagli antichi Romani. Si chiamano così sia una misura di lunghezza sia una di superficie, non standard, ancora oggi usate in alcune zone d'Italia.

