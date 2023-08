Colle romano affacciato su Piazza del Popolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colle romano affacciato su Piazza del Popolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PINCIO

Significato/Curiosita : Colle romano affacciato su piazza del popolo

nel cuore del centro cittadino, affacciato sul "salotto buono" di piazza del popolo. le vicende di questo imponente palazzo, simbolo del potere politico... Rende il pincio uno dei posti più panoramici della capitale. in alcune città italiane sorgono parchi panoramici che portano il nome di pincio, per ricordare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

