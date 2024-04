La Soluzione ♚ Uno stornellatore romano La definizione e la soluzione di 10 lettere: Uno stornellatore romano. SOR CAPANNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Uno stornellatore romano: Conte tacchia (1982) recita e canta nella parte del sor capanna, stornellatore romano realmente esistito tra la fine del xix secolo e l'inizio del xx.... Pietro Capanna, noto come il sor Capanna (Roma, 9 aprile 1865 – Roma, 22 ottobre 1921), è stato un cantastorie, attore di strada e stornellatore italiano. Personaggio popolare sia della Roma umbertina sia di quella del primo '900, soleva commentare gli avvenimenti d'attualità improvvisando delle strofette dalla caratteristica melodia, composte da cinque endecasillabi due ottonari e un quinario in rima metà alternata e metà baciata (ABAB ccdD), ... Altre Definizioni con sor capanna; stornellatore; romano; Il dio romano dei raccolti abbondanti; Un crudele imperatore romano; Il famoso tribuno romano del 300: Di Rienzo;

La risposta a Uno stornellatore romano

SOR CAPANNA

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Uno stornellatore romano' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.