Città dei Paesi Bassi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : HAARLEM

Significato/Curiosita : Citta dei paesi bassi

La lista delle città dei paesi bassi ordinate per provincia. non esistono delle regole formali nei paesi bassi nel distinguere le città dalle cittadine... Disambiguazione – se stai cercando il quartiere di manhattan, vedi harlem. haarlem (afi: /'ha:rlm/; ascolta[·info]) è una città dei paesi bassi di 161.265... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

