Storica città dell Olanda - Cruciverba

Haarlem è una storica città situata nei Paesi Bassi, nell'Olanda settentrionale, ed è conosciuta per la sua ricca storia, il suo patrimonio culturale e la sua bellezza architettonica. Fondata nel XII secolo, Haarlem è una delle città più antiche dei Paesi Bassi e ha giocato un ruolo significativo nel corso della storia olandese. È celebre per i suoi caratteristici edifici storici, canali pittoreschi e strade lastricate. La città è anche famosa per la sua tradizione artistica, avendo ospitato il pittore olandese del XVII secolo Frans Hals e il grande compositore di musica classica Handel. Oggi, Haarlem è una destinazione turistica affascinante, con musei, mercati, giardini e una vivace scena culturale.

