Subentra a Dick Grayson nei panni di Robin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Subentra a Dick Grayson nei panni di Robin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : JASON TODD

Significato/Curiosita : Subentra a dick grayson nei panni di robin

Grande di dick grayson/robin, con cui condivide inoltre un rapporto di rivalità. in un episodio ambientato nel futuro inoltre la si mostra nei panni di oracolo... jason todd è un personaggio immaginario dei fumetti creato da gerry conway e don newton nel 1983 e pubblicato dalla dc comics. apparso per la prima volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

