Bacinelle per lavare i panni a mano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bacinelle per lavare i panni a mano' è 'Tinozze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TINOZZE

Perché la soluzione è Tinozze? Le tinozze sono recipienti di grandi dimensioni utilizzati per lavare i panni a mano. Realizzate spesso in legno, plastica o metallo, servono a contenere acqua e sapone durante il processo di pulizia. La loro forma ampia permette di muovere facilmente i tessuti, facilitando il risciacquo e il lavaggio. Utilizzate fin dall'antichità, rappresentano uno strumento essenziale nelle abitazioni e nelle lavanderie tradizionali. La loro funzione rimane fondamentale in molte pratiche domestiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bacinelle per lavare i panni a mano". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Bacinelle per lavare i panni a mano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tinozze

In presenza della definizione "Bacinelle per lavare i panni a mano", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bacinelle per lavare i panni a mano" conferma che la soluzione 'Tinozze' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tinozze

T Torino I Imola N Napoli O Otranto Z Zara Z Zara E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bacinelle per lavare i panni a mano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tinozze' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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