L elettrodomestico per i panni sporchi La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LAVATRICE

Curiosità su L elettrodomestico per i panni sporchi: La lavatrice è una macchina elettrodomestico utilizzata per il lavaggio automatico degli indumenti. per effettuare il ciclo di lavaggio utilizza solitamente... La lavatrice è una macchina elettrodomestico utilizzata per il lavaggio automatico degli indumenti. Per effettuare il ciclo di lavaggio utilizza solitamente l'acqua in abbinamento a detergenti, ma esistono altri dispositivi di lavaggio che eseguono il lavaggio a secco facendo uso di solventi organici, di solito utilizzati in esercizi specializzati. La lavatrice fa parte della categoria dei "grandi elettrodomestici", anche chiamati "elettrodomestici bianchi", a cui appartengono anche il frigorifero, il congelatore, la lavastoviglie, la lavasciuga e il condizionatore. Si distingue fra lavatrici finalizzate all'utilizzo domestico e quelle per ...

