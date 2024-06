Il Robin eroe popolare inglese

: Robin Hood (nei manoscritti più antichi compare come "Robyn Hode") è un eroe popolare del Regno Unito, che ha ispirato alcune opere della letteratura britannica. È un personaggio metà storico e metà leggendario, probabilmente frutto della fusione del personaggio realmente esistito, bandito o nobile sassone decaduto, con le preesistenti leggende di un dio della foresta. Nella versione moderna della leggenda lo si immagina come un generoso giustiziere abilissimo nell'uso dell'arco, che rubava ai ricchi per dare ai poveri e che restituiva ai cittadini le ingenti tasse raccolte dallo Sceriffo di Nottingham.

Inglese: Sostantivo: hood . cuffia, cappuccio, cofano, cappotta. (araldica) cappuccio posto sulla testa del falco impiegato in falconeria. Dictionary.com, lemma hood. araldica A glossary of terms used in heraldry..