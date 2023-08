Salume parmense di maiale prodotto a Zibello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salume parmense di maiale prodotto a Zibello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CULATELLO

Significato/Curiosita : Salume parmense di maiale prodotto a zibello

Documento del 1735, è prodotto a partire dalla coscia di maiale insaccata nella vescica del maiale stesso. il consorzio del culatello di zibello ha stabilito che... «culatello» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul culatello (en) culatello di zibello, su eambrosia, commissione europea. culatello di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

