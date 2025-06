La pelle del maiale nei cruciverba: la soluzione è Cotica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La pelle del maiale' è 'Cotica'.

COTICA

Altre soluzioni: COTENNA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Cotica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cotica.

Perché la soluzione è Cotica? La cotica è la pelle del maiale, spesso con uno strato di grasso, utilizzata in cucina per preparare piatti saporiti e croccanti come la cotica croccante o zampone. È un ingrediente tradizionale che valorizza le ricette italiane, offrendo gusto e consistenza. La cotica rappresenta un elemento autentico della cucina rustica, simbolo di sapori genuini e convivialità.

Se "La pelle del maiale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

