Da occhi e da disegno - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : MATITA

Significato/Curiosita : Da occhi e da disegno

Meditando sulla passione di cristo, fra' pio «ammalò negli occhi». quel suo pianto, a grosse lacrime e copioso, cessò nel convento di serracapriola. il venerdì... Ancora oggi in attività. lo stesso argomento in dettaglio: mina (matita). la matita comune si presenta come un bastoncino di legno, solitamente a sezione...