La R della sigla INRI - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : REX

La "R" nella sigla INRI, posta sopra la croce, rappresenta la parola latina "Rex", che significa "re". Questa sigla è associata all'iscrizione affissa sulla croce di Gesù Cristo durante la sua crocifissione, secondo la tradizione cristiana. L'acronimo INRI sta per "Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum", che si traduce in "Gesù Nazareno, Re dei Giudei". La presenza della "Rex" enfatizza l'accusa mossa dai leader religiosi e politici dell'epoca contro Gesù, affermando che era il "Re dei Giudei". Questa sigla ha un significato simbolico e teologico importante nel contesto della passione e morte di Cristo.

