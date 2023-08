Entrato in carica dopo un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entrato in carica dopo un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SUCCEDUTO

Significato/Curiosita : Entrato in carica dopo un altro

(colletotrichum caricae): provoca amarcescenza e la caduta dei frutti immaturi, che dapprima mostrano tacche depresse e isolate confluenti successivamente in chiazze... 1990. l'attuale commissario tecnico della nazionale è luciano spalletti, succeduto a roberto mancini, dimessosi il 13 agosto 2023, che ha guidato gli azzurri... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

