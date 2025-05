In medicina l insieme dei caratteri particolari per cui ogni individuo si differenzia da un altro nei cruciverba: la soluzione è Biotipo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'In medicina l insieme dei caratteri particolari per cui ogni individuo si differenzia da un altro' è 'Biotipo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIOTIPO

Curiosità e Significato di "Biotipo"

Approfondisci la parola di 7 lettere Biotipo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il biotipo è l'insieme delle caratteristiche fisiche e genetiche che distinguono un individuo dagli altri, come forma del corpo, proporzioni, e caratteristiche facciali. Questi tratti rendono ogni persona unica e sono influenzati sia dal patrimonio genetico sia dall'ambiente.

Come si scrive la soluzione: Biotipo

Stai cercando la risposta alla definizione "In medicina l insieme dei caratteri particolari per cui ogni individuo si differenzia da un altro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

O Otranto

T Torino

I Imola

P Padova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E E D T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DENTE" DENTE

