Complesso di mini appartamenti per le vacanze - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : RESIDENCE

Significato/Curiosita : Complesso di mini appartamenti per le vacanze

Edificio. spesso gli appartamenti sono oggetto di locazione, ossia di affitto. a seconda del numero di locali presenti in esso, un appartamento può essere definito... L'executive residence (traducibile in italiano come residenza esecutiva) è l'edificio centrale del complesso della casa bianca, è situato tra l'ala est... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Complesso di mini appartamenti per le vacanze : complesso; mini; appartamenti; vacanze; La si cerca per risolvere un problema complesso ; Località inglese con un complesso megalitico; complesso vocale; Il complesso della produzione d un autore; complesso di suonatori; Il mini stero di via Arenula; Nome femmini le che ricorda il capoluogo toscano; Collega uomini e dèi; Un responsabile nell ammini strazione pubblica; Mutò formiche in uomini ; Riveste i mattoni degli appartamenti ; appartamenti con due vani; Lo sono gli appartamenti vicini alla ferrovia; Tipo di balconata che collega vari appartamenti ; Un albergo con tanti appartamenti ni; Si spedisce dalle vacanze ; Il controesodo alla fine delle vacanze ; Locuzione per una vacanze tta: porta; Allungano le vacanze ma non sono gli scioperi aerei; L azienda per vacanze in cascina;

