La Soluzione ♚ Possiede Mini e Rolls-Royce La definizione e la soluzione di 3 lettere: Possiede Mini e Rolls-Royce. BMW Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Possiede mini e rolls-royce: Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su compatta automobile con linee da sportiva ma comunque anche per impegni professionali di lavoro o per viaggiare con comodità e senza la necessità di ampio spazio degli interni o lusso estremo, per lo più una berlina a tre volumi la settima produzione della compatta BMW serie 3 è in guerra aperta di mercato con l'Alfa Romeo Giulia Voce verbale compatta terza persona singolare dell'indicativo presente di compattare seconda persona singolare dell'imperativo di compattare Sillabazione com | pàt | ta Etimologia / Derivazione vedi compattare Altre Definizioni con bmw; possiede; mini; rolls; royce; Possiede anche la Dacia; Colui che possiede ed è responsabile di qualcosa; La Mini più potente; La più grande delle Mini; Ha Mini e Rolls-Royce;

BMW

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Possiede Mini e Rolls-Royce' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.