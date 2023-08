Colpi dati come calci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpi dati come calci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PEDATE

Serie di colpi dati con calci o pugni o ginocchiate portati alle gambe, alla testa o al corpo. i pugni sono quelli del pugilato come il diretto (jab)... Cyclanthera pedata (l.) schrad., localmente conosciuto con il suo nome quechua kaywa o achuqcha, è una pianta erbacea rampicante appartenente alla famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Colpi dati come calci : colpi; dati; come; calci; In quella navale si colpi sce e si affonda; Il Georg artista tedesco che ha scolpi to Armalamor; colpi dati schiacciando i piedi; Punto che si intende colpi re; colpi subiti nel pigia pigia; Storici soldati della cavalleria ungherese; Ordigni bellici comandati a distanza; Colpi dati schiacciando i piedi; Un raggruppamento di soldati ; Soldati assoldati ; come gli ordigni che non hanno detonato; come muscoli ben descritti; come la schiena in posizione ricurva; come coloro che si sono cambiati i connotati; Sfoderata come una spada; La stagione delle squadre di calci o under 19; Come un portiere di calci o che può uscire; Il Ventura che ha allenato gli azzurri di calci o; Una squadra di calci o tedesca della Red Bull; José ex calci atore italobrasiliano e commentatore;

