I calci dal dischetto

I tiri di rigore, detti anche comunemente – ma impropriamente – calci di rigore, sono uno dei tre metodi approvati dall'IFAB per determinare la squadra vincitrice di un incontro di calcio terminato in pareggio. Sono presenti nei tornei a eliminazione diretta, nei quali una delle due squadre deve necessariamente prevalere sull'altra per superare il turno.

L'esecuzione dei tiri di rigore è regolamentata diversamente rispetto al calcio di rigore che, invece, fa parte del normale svolgimento di una partita. I tiri di rigore sono disciplinati dal punto 3 della regola n. 10, "L'esito di una gara", del Regolamento del Gioco del Calcio.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

rigori f pl

plurale di rigore

Sillabazione

ri | gó | ri

Etimologia / Derivazione

vedi rigore