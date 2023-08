L acqua e farina che si dà a certi animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L acqua e farina che si dà a certi animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BEVERONE

Significato/Curiosita : L acqua e farina che si da a certi animali

Anche in certi collutori. l'urea è un fertilizzante azotato, molto utilizzato per il suo alto titolo in azoto (l'80% dell'urea prodotta è destinata a questo... Protezionecivile.gov.it. sergio antognelli beverone, parole per ricordare, breve dizionario di cose e persone, beverone, 2008. https://issuu... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

