La Soluzione ♚ Intruglio disgustoso La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BEVERONE

Curiosità su Intruglio disgustoso: Beverone (Beveùn in dialetto locale) è un paese di 22 abitanti in provincia di La Spezia. Il paese, costituito da un'unica via che taglia il paese in due parti, la cosiddetta Via Maestra, si inerpica lungo una ripida salita che porta alla Chiesa di San Giovanni Battista, dove vengono celebrate le messe più importanti come quelle di Pasqua e Natale. È precisamente situato tra le frazioni di Garbugliaga e Veppo. Si trova nel comune di Rocchetta di Vara.

