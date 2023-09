I fratelli inventori dell aerostato ad aria calda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I fratelli inventori dell aerostato ad aria calda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MONTGOLFIER

Significato/Curiosita : I fratelli inventori dell aerostato ad aria calda

Sono stati gli inventori della mongolfiera, mezzo aerostatico funzionante grazie all'aria calda. la loro invenzione fu il primo aerostato a portare un essere... Fratelli joseph-michel montgolfier (annonay, 26 agosto 1740 – balaruc-les-bains, 26 giugno 1810) e jacques-étienne montgolfier (annonay, 6 gennaio 1745... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

