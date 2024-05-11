Due fratelli nello zodiaco

Sara Verdi | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Due fratelli nello zodiaco' è 'Gemelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GEMELLI

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Perché la soluzione è Gemelli? Nel cielo, due fratelli si trovano vicini, spesso confusi ma distinti. Sono noti per la loro dualità e curiosità, sempre pronti a condividere idee e scoprire nuovi mondi. La loro energia è contagiosa e la loro presenza si fa sentire in ogni stagione. Questi due compagni si completano a vicenda, portando vivacità e movimento ovunque vadano. Un esempio di alleanza e diversità nello stesso tempo.

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Due fratelli nello zodiaco nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gemelli

In presenza della definizione "Due fratelli nello zodiaco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gemelli'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Due fratelli nello zodiaco
  • Risposta: GEMELLI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: G______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

G Genova
E Empoli
M Milano
E Empoli
L Livorno
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Gemelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Due fratelli nello zodiaco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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