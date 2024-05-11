Due fratelli nello zodiaco

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Due fratelli nello zodiaco' è 'Gemelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GEMELLI

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Perché la soluzione è Gemelli? Nel cielo, due fratelli si trovano vicini, spesso confusi ma distinti. Sono noti per la loro dualità e curiosità, sempre pronti a condividere idee e scoprire nuovi mondi. La loro energia è contagiosa e la loro presenza si fa sentire in ogni stagione. Questi due compagni si completano a vicenda, portando vivacità e movimento ovunque vadano. Un esempio di alleanza e diversità nello stesso tempo.

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Due fratelli nello zodiaco nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gemelli

In presenza della definizione "Due fratelli nello zodiaco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gemelli'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Due fratelli nello zodiaco

Due fratelli nello zodiaco Risposta: GEMELLI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: G______

G______ Inizia con: G

G Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

G Genova E Empoli M Milano E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

La soluzione 'Gemelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Due fratelli nello zodiaco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.