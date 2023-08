Vale come un La diesis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale come un La diesis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SI BEMOLLE

Significato/Curiosita : Vale come un la diesis

L'alterazione. ogni diesis aggiuntivo non presente in chiave è temporaneo, quindi vale solo per la battuta in cui è posto, solo per la nota a cui è riferito... La tonalità di si bemolle maggiore (b-flat major, b-dur) è incentrata sulla nota tonica si bemolle. può essere abbreviata in sim o nel sistema anglosassone... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

