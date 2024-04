La definizione e la soluzione di 16 lettere: L insieme di diesis o bemolli a inizio pentagramma. ARMATURA DI CHIAVE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Francese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Nella notazione musicale, l'armatura di chiave è l'insieme delle alterazioni poste subito dopo la chiave. Queste alterazioni (dette d'impianto o in chiave) durano per tutto il brano e nella musica occidentale tonale vengono segnate in un ordine convenzionale prestabilito e derivante dal circolo delle quinte: Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si per i diesis, e nell'ordine inverso (Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa) per i bemolli. L'armatura di chiave ha per il musicista un doppio significato, pratico e teorico: Osservandola, il musicista sa quali note dovranno essere suonate alterate per tutta la durata del brano. Se ad esempio sulla riga del Si è ...

signature f sing (pl.: signatures)

firma cette lettre est sans date ni signature - questa lettera è senza data né firma

- questa lettera è senza data né firma veuillez mettre votre signature ici, s’il vous plaît - per favore mettete qui la vostra firma

- per favore mettete qui la vostra firma cette signature n'est pas authentique - questa firma non è autentica firma (atto del firmare) le décret est à la signature - il decreto è alla firma

Pronuncia

IPA: /si.a.ty/

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino signatura, femminile del participio futuro di signo, derivato di signum, "segno"

Sinonimi

autographe

Termini correlati

signe, signer

Inglese

Aggettivo

signature (comparativo more signature , superlativo relativo most signature )

tipico, caratteristico, distintivo this is my signature dish - questo è il mio piatto distintivo

Sostantivo

signature sing (pl.: signatures)

firma please put ( o appose) your signature here - per favore, metta la sua firma qui

o - per favore, metta la sua firma qui the signature on the document looks authentic - la firma sul documento sembra autentica firma (atto del firmare) during the signature of the bill, many congressmen of the opposition protested - durante la firma della legge, molti deputati dell'opposizione hanno protestato (per estensione) firma, tratto o elemento caratteristico di qualcuno/qualcosa the wise mix of comic and tragic elements is a signature of Shakespeare - la sapiente miscela di elementi comici e tragici è un tratto distintivo di Shakespeare (musica) (anche key signature) armatura di chiave, segno di alterazione diesis is a (key) signature - il diesis è un'armatura (di chiave)

Pronuncia

(UK) IPA: /'sgnt/, /'sgnt/

IPA: (US) IPA: /'sgnt/, /'sgnt/

Etimologia / Derivazione

dal francese signature, a sua volta dal latino signatura, femminile del participio futuro di signo, derivato di signum, "segno"

Sinonimi

(firma) autograph, John Hancock (colloquiale, inglese americano)

Termini correlati

to sign

Latino

Voce verbale

signature

vocativo maschile singolare del participio futuro (signaturus) di signo

Pronuncia

(pronuncia classica) IPA: /sig.na.tu.re/

Etimologia / Derivazione

vedi signaturus, signo