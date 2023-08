Una strada dalla pendenza pronunciata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una strada dalla pendenza pronunciata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIPIDA

Significato/Curiosita : Una strada dalla pendenza pronunciata

Attualmente è stata affiancata da una nuova strada, più sicura. uscendo da la paz (situata a 3.640 metri slm) la strada si inerpica fino a circa 4.650 metri... Promontorio del poro al centro della costa degli dei, è situata su una ripida rupe alta circa 60 metri a strapiombo sul mare. noto centro turistico, fa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una strada dalla pendenza pronunciata : strada; dalla; pendenza; pronunciata; La sua autostrada collega Pianura Padana e Austria; strada Provinciale; Un mezzo a 4 ruote per fuoristrada ; Non fa molta strada per assistere al GP dell Emilia-Romagna; Una striscia della strada ; Il suo nome deriva dalla Saponaria officinalis; Stupefacente ricavato dalla marijuana; Si ottiene dalla canna da zucchero; Il rumore prodotto dalla cascata; La torre dalla quale il muezzin dirige la preghiera; L armistizio che cessò la 1 guerra d indipendenza ; Indipendenza amministrativa; Una legione che combatté durante la prima guerra d indipendenza ; L indipendenza delle batterie; Località del Mantovano nota per due battaglie della Prima guerra di indipendenza ; Pancia pronunciata ; Dispiace averla pronunciata ; Crocchetta di riso pronunciata anche al femminile; Esagerazione pronunciata vantandosi;

Cerca altre Definizioni