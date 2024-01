La definizione e la soluzione di: Si favorisce con la pendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: (disambigua). con il termine meandro si indica in idrografia l'ampia sinuosità del corso di un fiume che ne caratterizza la parte terminale dove la pendenza è minima...

La gonorrea (dal greco "gonos": seme; e "reo" : scorro;) o blenorragia (dal greco "blenos": muco; e "ragoo": erompo;) è una malattia a trasmissione sessuale (STI) causata dal batterio Neisseria gonorrhoeae. È popolarmente nominata "scolo". I termini si riferiscono al principale sintomo, ossia le perdite uretrali.

Il Neisseria gonorrhoeae, un patogeno umano obbligato, è l'agente causale della gonorrea, con una presenza in tutto il mondo sia nelle nazioni ricche di risorse che in quelle a risorse limitate, e la sua diagnosi e trattamento richiedono costose spese annuali. Come altre infezioni sessualmente trasmissibili, la gonorrea colpisce in modo sproporzionato le popolazioni di giovani adulti. Una malattia antica con riferimenti biblici (Antico Testamento; Levitico 15:1-3), la gonorrea ha molti riferimenti gergali, tra cui "the clap", che probabilmente deriva dal nome dell'antico quartiere a luci rosse parigino Les Clapiers.

Italiano

Sostantivo

scolo m (pl.: scoli)

(idraulica) (ingegneria) deflusso di liquidi

Etimologia / Derivazione

Da scolare