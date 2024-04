La Soluzione ♚ La pendenza di una collina La definizione e la soluzione di 8 lettere: La pendenza di una collina. DECLIVIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La pendenza di una collina: Agerola (Ajërola in napoletano) è un comune italiano sparso di 7 729 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania. Il territorio comunale è suddiviso in sei frazioni: San Lazzaro, Campora, Santa Maria, Pianillo, Ponte, Bomerano. La sede comunale è nella frazione di Pianillo. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Agerola (Ajërola in napoletano) è un comune italiano sparso di 7 729 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania. Il territorio comunale è suddiviso in sei frazioni: San Lazzaro, Campora, Santa Maria, Pianillo, Ponte, Bomerano. La sede comunale è nella frazione di Pianillo. declivi m pl plurale di declive Sostantivo, forma flessa declivi m pl plurale di declivio Sillabazione de | clì | vi Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi declive

Sinonimi (sostantivo) pendii, chine, discese Contrari (sostantivo) salite Altre Definizioni con declivio; pendenza; collina; Si favorisce con la pendenza; Una strada dalla pendenza pronunciata; Tipica collina piemontese; Generale collina ci sta la notte crucca e;

La risposta a La pendenza di una collina

DECLIVIO

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'La pendenza di una collina' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.