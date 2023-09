Circonda alcuni antichi centri abitati: muraria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circonda alcuni antichi centri abitati: muraria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CINTA

Significato/Curiosita : Circonda alcuni antichi centri abitati: muraria

All'ambiente che la circonda. architettura e natura prendono vita e fisionomia. camerino trae dalla stretta interdipendenza tra la compattezza muraria tipico del... Cercando il grado nelle arti marziali, vedi kyu. una cintura o cinghia o cinta è una striscia flessibile generalmente di pelle, tessuto o fibre intrecciate... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

