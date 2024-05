La Soluzione ♚ Paul Nobel per la fisica nel 1933 La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DIRAC . Ecco la soluzione verificata per la definizione Paul Nobel per la fisica nel 1933. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Paul nobel per la fisica nel 1933: Segue un elenco dei vincitori del premio nobel per la fisica, uno dei cinque premi istituiti da alfred nobel. il premio viene assegnato annualmente dall'accademia... Paul Adrien Maurice Dirac (pronuncia inglese [d'ræk]; Bristol, 8 agosto 1902 – Tallahassee, 20 ottobre 1984) è stato un fisico britannico. Premio Nobel per la fisica nel 1933 (insieme a Erwin Schrödinger) per "la scoperta di nuove fruttuose forme della teoria atomica", diede contributi fondamentali allo sviluppo della meccanica quantistica e alla teoria quantistica dei campi, formulando, fra l'altro, l'omonima equazione e predicendo l'esistenza dell'antimateria. È considerato uno dei più importanti fisici del ventesimo secolo. Giudicato dai suoi amici e colleghi di carattere insolito (in una lettera del 1926 a Paul Ehrenfest, Albert ...

