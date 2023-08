Riduzione tipografica dello spazio tra i caratteri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riduzione tipografica dello spazio tra i caratteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRENATURA

Significato/Curiosita : Riduzione tipografica dello spazio tra i caratteri

Ai caratteri mobili prodotti per la stampa tipografica, ottenuti versando il metallo fuso nella forma contenente la matrice del singolo carattere. un... Ulteriormente lo spazio tra le coppie di lettere, con o senza crenatura. in origine la crenatura è l'operazione di crenare, ovvero limare fisicamente le parti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Riduzione tipografica dello spazio tra i caratteri : riduzione; tipografica; dello; spazio; caratteri; Da la misura della riduzione ; La scienza araba che significa riduzione ; riduzione del prezzo di listino di un oggetto; riduzione del numero di cromosomi in una cellula; Concedere una riduzione della pena; Un moncone della composizione tipografica ; Officina tipografica ; Vecchio metodo di stampa tipografica ; L unione di più lettere o parole in una composizione tipografica ; Riga tipografica ; Lo sono una Falchi e una Valle dello spettacolo; Cittadino dello stato più esteso del Maghreb; Casato dello spagnolo Gaspar de Guzmán y Pimentel; Ai lati dello Zimbabwe; Il rendiconto dello scolaro; spazio pubblicitario riservato al decollo; spazio su cui poter maneggiare: piano; Lo spazio senza controlli frontalieri in Europa; Nello spazio circostante; Lo spazio limitato da una superficie chiusa; caratteri zzati da problemi psicofisici o sociali; È caratteri zzato da modesti dislivelli; Il caratteri stico insaccato di Felino; caratteri zza la persona determinata e imperiosa; Virtù caratteri stica positiva;

Cerca altre Definizioni