Soluzione 9 lettere : TIRAPROVE

Significato/Curiosita : Macchina tipografica

La macchina per scrivere (o macchina da scrivere) è uno strumento dotato di tastiera collegata a vari dispositivi meccanici, elettrici e/o elettronici... Laper scrivere (oda scrivere) è uno strumento dotato di tastiera collegata a vari dispositivi meccanici, elettrici e/o elettronici... Alessandro Zanella (Vicenza, 16 aprile 1955 – Creta, 13 luglio 2012) è stato un editore e tipografo italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

