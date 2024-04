La definizione e la soluzione di 7 lettere: Prematura distruzione e conseguente riduzione dei globuli rossi. EMOLISI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'emolisi (dal greco aµa, àima, "sangue" e s, lysis, "scioglimento, separazione") è il processo di distruzione dei globuli rossi. È un processo fisiologico in ogni essere umano ed è necessario per rinnovare la popolazione degli eritrociti, che solitamente hanno una vita media di circa 120 giorni (4 mesi). Avviene nella milza e in maniera minore anche nel fegato e nel midollo osseo ad opera dei macrofagi che eliminano i globuli rossi più vecchi, facilitando la produzione di nuovi globuli rossi o di altre proteine. Valori normali per questo processo, riguardano l'1-2% della popolazione degli eritrociti ogni giorno. Oltre questi valori ...

emolisi ( approfondimento) f inv

(fisiologia) (medicina) distruzione fisiologica o patologica dei globuli rossi

Sillabazione

e | mo | lì | si o e | mò | li | si

Pronuncia

IPA: /emo'lizi/, /e'mlizi/

Etimologia / Derivazione

da emo-, (dal greco aµa cioè "sangue") e -lisi

