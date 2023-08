Relativo all antico scultore greco Skopas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo all antico scultore greco Skopas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCOPADEO

Significato/Curiosita : Relativo all antico scultore greco skopas

skopas, italianizzato scopas o scopa (in greco antico: spa, skòpas; paros, 417 a.c. circa – 330 a.c. circa), è stato uno scultore e architetto greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

