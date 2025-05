Antico abitante della regione con Cuzco nei cruciverba: la soluzione è Inca

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Antico abitante della regione con Cuzco' è 'Inca'.

INCA

Curiosità e Significato di "Inca"

Approfondisci la parola di 4 lettere Inca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Inca? Gli Inca erano gli antichi abitanti dell'Impero Inca, una delle civiltà più avanzate dell'America precolombiana, con Cuzco come loro capitale. Questa straordinaria cultura, fiorita tra il XV e il XVI secolo, è famosa per le sue abilità ingegneristiche, l'arte e un sistema di agricoltura che sfruttava al meglio le diverse altitudini delle Ande. Oggi, il termine Inca evoca non solo la grandezza di un impero, ma anche l

Come si scrive la soluzione Inca

Non riesci a risolvere la definizione "Antico abitante della regione con Cuzco"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C E V H I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIAVE" CHIAVE

