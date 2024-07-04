Antico nome di Agrigento

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antico nome di Agrigento' è 'Akragas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AKRAGAS

Altre soluzioni: AKRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antico nome di Agrigento" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antico nome di Agrigento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Akragas? Akragas era il nome dato in epoca antica alla città situata sulla costa meridionale della Sicilia, conosciuta per la sua importanza storica e culturale. Fondata dai Greci, questa città prosperò grazie al suo porto e alle attività commerciali, diventando un centro di scambi e arte. Le sue rovine testimoniano un passato ricco di civiltà e innovazioni architettoniche. Oggi, il nome Akragas evoca il ricordo di un passato glorioso e di un patrimonio che ha attraversato i secoli.

Antico nome di Agrigento nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Akragas

La definizione "Antico nome di Agrigento" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antico nome di Agrigento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Akragas:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antico nome di Agrigento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

