Quello economico può essere sostenibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello economico può essere sostenibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SVILUPPO

Significato/Curiosita : Quello economico puo essere sostenibile

Proprie attività economiche per essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle nazioni unite. l'economia sostenibile è orientata soprattutto... Contengono il titolo. sviluppo umano sviluppo della persona biologia dello sviluppo – studia lo sviluppo dei singoli organismi sviluppo – fase della crescita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

