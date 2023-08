Quello della Basilica di Gerusalemme è Santo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello della Basilica di Gerusalemme è Santo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEPOLCRO

Significato/Curiosita : Quello della basilica di gerusalemme e santo

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima basilica a barletta, vedi basilica del santo sepolcro (barletta). la basilica del santo sepolcro (in ebraico: ... Santo sepolcro di gerusalemme (oessg), in latino: ordo equestris sancti sepulcri hierosolymitani (oessh), detto anche ordine del santo sepolcro o ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quello della Basilica di Gerusalemme è Santo : quello; della; basilica; gerusalemme; santo; quello di sodio si usa molto in cucina; In comune ha un ruolo simile a quello di ministro; quello economico può essere sostenibile; Passato dallo stato solido a quello gassoso; quello per le ostriche è in maglia metallica; Area dell Asia settentrionale parte della Russia; Come una Milly e una Gabriella della televisione; La nazionalità della tennista Sania Mirza; La branca della linguistica dei toni e dei ritmi; Tra gli specialisti della riabilitazione fisica; La ricorda la basilica di Betlemme; In Piemonte ospita la basilica di San Gaudenzio; Comune basilica tese affacciato sul Tirreno; Celebre basilica ravennate; Il dipinto di Tiziano nella basilica dei Frari; Colle di gerusalemme ; A gerusalemme vi è un Giardino a loro dedicato; Ha per capitale gerusalemme ; d Altavilla ne La gerusalemme Liberata; Con Tancredi nella gerusalemme liberata; Il santo ne indiano; Un santo dottore della chiesa di Alessandria; Resto umano appartenuto a un santo ; Passata la festa lo santo ; Il santo patrono di Arezzo;

Cerca altre Definizioni