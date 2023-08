Può essere procuratore processuale ecc - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere procuratore processuale ecc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOSTITUTO

Significato/Curiosita : Puo essere procuratore processuale ecc

I nomi utilizzati sono procuratore (prosecutor in lingua inglese), procuratore distrettuale (district attorney) e procuratore generale (attorney general)... Amministrazione italiana. il sostituto d'imposta è il soggetto che deve operare le ritenute previste per legge. rientrano nella figura del sostituto d'imposta imprenditori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

