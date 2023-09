Bagna l Italia del sud - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bagna l Italia del sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IONIO

Significato/Curiosita : Bagna l italia del sud

Specialità gastronomica della cucina piemontese, originaria del basso piemonte. la bagna càuda è una preparazione a base di aglio e acciughe dissalate... (metropolitana di roma). il mar ionio (in albanese: deti jon [dti jn] (mare nostro), in greco: pao, iónio pélagos) è un bacino del mar mediterraneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

