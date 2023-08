Nome alternativo dell osso noto come perone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome alternativo dell osso noto come perone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIBULA

Significato/Curiosita : Nome alternativo dell osso noto come perone

Campione olotipo era un individuo adulto. il secondo campione, costituito da un osso dentario (parte della mandibola), appartenente ad un individuo apparentemente... Fibula a navicella fibula a navicella romboidale fibula tipo ornavasso fibula a sanguisuga fibula serpeggiante ^ alessandro mandolesi, fibule, in materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

