La rottura di un osso

La definizione e la soluzione di 8 lettere: La rottura di un osso. FRATTURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su La rottura di un osso: Quegli insiemi di fibre che permettono ai muscoli di fissare le proprie estremità ad un osso o alla pelle consentendo all'apparato contrattile di svolgere le... Frattura – in medicina, rottura totale o parziale di un osso dello scheletro Frattura – in geologia, spaccatura di un corpo roccioso Frattura – in mineralogia, rottura di un minerale in modo irregolare Frattura – in meccanica, rottura di un corpo solido Frattura – in grammatica, sdoppiamento di una singola vocale in un dittongo Frattura – frazione del comune di Scanno in provincia dell'Aquila Frattura metabolica – in sociologia, disconnessione ...

