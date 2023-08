La nave dipinta da William Turner - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nave dipinta da William Turner. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NEGRIERA

Significato/Curiosita : La nave dipinta da william turner

Pittore britannico william turner, è stato presentato in concorso alla 67ª edizione del festival di cannes, ricevendo il premio per la miglior interpretazione... Una nave negriera (o più raramente nave schiavista; guineamen in ambito storiografico anglosassone) era la denominazione delle navi impiegate nel commercio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

