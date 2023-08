Lo indossa la ragazza dipinta da Jan Vermeer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo indossa la ragazza dipinta da Jan Vermeer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TURBANTE

Significato/Curiosita : Lo indossa la ragazza dipinta da jan vermeer

dipinto a olio su tela (44,5×39 cm) di jan vermeer, databile al 1665-1666 circa e conservato nella mauritshuis dell'aia. soprannominato talvolta la "monna... Raccolta di racconti di marta morazzoni, vedi la ragazza col turbante. la ragazza col turbante, anche conosciuta come ragazza con l'orecchino di perla ("meisje... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

