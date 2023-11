La definizione e la soluzione di: Turner cantante ex marito di Tina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

tina turner, pseudonimo di anna mae bullock (brownsville, 26 novembre 1939 – küsnacht, 24 maggio 2023), è stata una cantante statunitense naturalizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

