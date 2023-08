Grossi e alti moli per l attracco di grandi navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi e alti moli per l attracco di grandi navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PONTILI

Significato/Curiosita : Grossi e alti moli per l attracco di grandi navi

Collegare la miniera di vigneria e rio albano con rio marina, dove doveva essere costruito un molo idoneo per l'attracco di navi da carico. questo pontile sarebbe... Settentrionale. la maqura islamica potrebbe essere derivata dai pontili delle chiese cristiane. i pontili dopo il concilio di trento cominciarono ad essere progressivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Grossi e alti moli per l attracco di grandi navi : grossi; alti; moli; attracco; grandi; navi; Tipo di maccheroni grossi e bucati; I grossi topi detti anche pantegane; grossi ragni pelosi; Mettere il vino in grossi recipienti di legno; grossi ortaggi a palla; Cambiano i salti in balzi; Fiume sudafricano dalle alti ssime cascate; alti alberi dalla corteccia spesso grigia; Lo smalti sce chi si mette a dieta; Chi lo pratica fa grandi salti in sella; Una provincia del moli se; Lo macina il moli tore; Fa sentire i suoi stimoli ; Una critica demoli trice; Il personaggio di moli ère che simboleggia l avarizia; Una fase dell attracco ; Secondo la leggenda vi attraccò l Arca di Noè; Il blocco che impedisce l attracco di imbarcazioni; Un punto d attracco ; Punti di attracco ; Appezzamenti di terreno spesso con grandi case; grandi oso colossale; La Graf tedesca tra le grandi del tennis; Ha grosse e grandi dita; Ideò un grandi oso circo; Abitante della regione del nord della Scandinavi a; Non può mancare negli aeroporti e sulle navi ; Se navi gati hanno molta esperienza; navi gatori satellitari; Il navi gatore da cui prende nome l America;

Cerca altre Definizioni