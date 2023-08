Arcipelago spagnolo al largo della costa nordoccidentale dell Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arcipelago spagnolo al largo della costa nordoccidentale dell Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ISOLE CANARIE

Significato/Curiosita : Arcipelago spagnolo al largo della costa nordoccidentale dell africa

Usarono le loro giacche al posto delle vele, per evitare che queste si strappassero a causa del forte vento. al largo della costa occidentale africana i... Gran canaria; fino al 1927 il capoluogo canario era soltanto santa cruz. lo stesso argomento in dettaglio: isole della spagna. le canarie sono isole subtropicali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

