Giubbetto imbottito maschile usato nel medioevo - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : FARSETTO

Significato/Curiosita : Giubbetto imbottito maschile usato nel medioevo

E di materiali, il disegno del farsetto rimase pressoché invariato nel corso dei secoli. la forma di base del farsetto proveniva dal pourpoint, una camicia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

